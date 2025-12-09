Aneel recomenda ao MME renovação contratual da Neoenergia Cosern por 30 anos

A saúde financeira e qualidade do serviço são os dois pilares para a verificação da renovação.

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) decidiu hoje recomendar ao Ministério de Minas e Energia (MME) a renovação contratual, por mais 30 anos, da Companhia Energética do Rio Grande do Norte (Neoenergia Cosern).

A distribuidora recebeu o sinal verde após atender os critérios de eficiência da continuidade do fornecimento e de gestão econômico-financeira, bem como a regularidade fiscal, trabalhista e setorial, em observância às condicionantes estabelecidas no decreto nº 12.068/2024.

Esse decreto deu as bases para a renovação. O diretor Fernando Mosna vem defendendo a necessidade de serem condicionados outros critérios adicionais para a avaliação dos pedidos de renovação na Aneel, incluindo a análise do Índice de Satisfação do Consumidor (IASC) e a análise do Tempo Médio de Atendimento a Demandas Emergenciais (TMAE), por exemplo.

A Neoenergia Cosern atendeu a análise complementar sobre a prestação adequada do serviço, conforme detalhado pelo diretor. Os demais diretores entenderam, assim como em outros processos prévios sobre as renovações, que não caberia à Aneel a definição de condicionantes complementares àquelas definidas pelo Executivo.

O contrato de concessão da atual Companhia Energética do Rio Grande do Norte - Neoenergia Cosern é de 1997. O pedido antecipado de renovação por mais 30 anos foi viabilizado a partir do decreto de 2024 do governo.