Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Aneel recomenda ao MME renovação contratual da Energisa Mato Grosso por 30 anos

Aneel recomenda ao MME renovação contratual da Energisa Mato Grosso por 30 anos

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) decidiu nesta terça-feira, 9, recomendar ao Ministério de Minas e Energia (MME) a renovação contratual, por mais 30 anos, da Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia.

A saúde financeira e qualidade do serviço são os dois pilares para a verificação da renovação. A distribuidora recebeu o sinal verde após atender os critérios de eficiência da continuidade do fornecimento e de gestão econômico-financeira, bem como a regularidade fiscal, trabalhista e setorial, em observância às condicionantes estabelecidas no decreto nº 12.068/2024.

Esse decreto deu as bases para a renovação. O diretor Fernando Mosna vem defendendo a necessidade de serem condicionados outros critérios adicionais para a avaliação dos pedidos de renovação na Aneel, incluindo a análise do Índice de Satisfação do Consumidor (IASC) e a análise do Tempo Médio de Atendimento a Demandas Emergenciais (TMAE), por exemplo.

A Energisa Mato Grosso atendeu a análise complementar sobre a prestação adequada do serviço, conforme detalhado pelo diretor e relator. Os demais diretores entenderam, assim como em outros processos prévios sobre as renovações, que não caberia à Aneel a definição de condicionantes complementares àquelas definidas pelo Executivo.

O contrato de concessão da Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia é de 1997. O pedido antecipado de renovação por mais 30 anos foi viabilizado a partir do decreto de 2024 do governo.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar