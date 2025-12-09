Aneel define 1º de janeiro de 2026 como data efetiva da interligação do sistema de Boa Vista

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) definiu nesta terça-feira, 9, o dia 1º de janeiro de 2026 como data efetiva da interligação do sistema isolado Boa Vista ao Sistema Interligado Nacional (SIN). Apesar de este marco ter sido anunciado em setembro deste ano, o passo decisivo ocorre com a operação comercial das instalações de transmissão necessárias à interligação plena dos sistemas.

Conforme determinação da Aneel, os agentes geradores devem concluir a implantação e operacionalização dos chamados Sistemas de Medição para Faturamento (SMF) no prazo máximo de 30 de junho de 2026. No mesmo limite de tempo deverá ser feita a adesão, cadastramento e modelagem dos ativos na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE).