Aneel aprova consulta sobre a revisão tarifária da CPFL Santa Cruz; alta calculada é de 16,75%

A consulta ficará aberta de 10 de dezembro de 2025 a 7 de fevereiro de 2026, com reunião presencial na cidade de Itapetininga (SP) em 23 de janeiro de 2026.

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta terça-feira, 9, a abertura de consulta pública sobre a proposta referente à revisão tarifária periódica da Companhia Jaguari de Energia (CPFL Santa Cruz). Conforme os cálculos da área técnica, o efeito médio estimado é de 16,75%.

Para a mensuração da revisão tarifária, pesou no balanço o aumento total dos encargos setoriais, bem como a elevação de custos de transmissão e aquisição de energia, por exemplo.

Na divisão por grupos de consumidores, o efeito médio calculado é 11,74% para os consumidores conectados na alta tensão, especialmente grandes indústrias e empresas. A elevação média estimada é de 19,31% para aqueles conectados na baixa tensão, como residenciais e pequenos comerciantes.

A CPFL Santa Cruz é sediada na cidade de Jaguariúna (SP) e atende aproximadamente 527 mil unidades consumidoras. O consumo de energia elétrica representa atualmente um faturamento anual na ordem de R$ 1,7 bilhão.