Aneel aprova alta tarifária média de 15,72% para consumidores da Energisa Rondônia

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta terça-feira, 9, o reajuste tarifário anual da Energisa Rondônia, com alta média de 15,72% para os consumidores da concessionária. O novo patamar valerá a partir do dia 13 de dezembro de 2025.

Na divisão por grupos de consumidores, o efeito médio a ser percebido será de 18,49% para os consumidores conectados na alta tensão, especialmente grandes indústrias e empresas. A elevação média será de 15,01% para aqueles conectados na baixa tensão, como residenciais e pequenos comerciantes.