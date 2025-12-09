Aneel aprova alta tarifária média de 11,54% para consumidores da Energisa Acre
A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta terça-feira, 9, o reajuste tarifário anual da Energisa Acre, com alta média de 11,54% para os consumidores da concessionária. O novo patamar valerá a partir do dia 13 de dezembro de 2025.
Na divisão por grupos de consumidores, o efeito médio a ser percebido será de 20,24% para os consumidores conectados na alta tensão, especialmente grandes indústrias e empresas. A elevação média será de 9,51% para aqueles conectados na baixa tensão, como residenciais e pequenos comerciantes.
Para o reajuste tarifário, pesou no balanço o custo de transmissão de energia, que teve alta de 95,3%. Os encargos setoriais, no conjunto, registraram alta de 26,4%. A quota da Conta de Desenvolvimento Energético (CDE) destinada a compensar os subsídios para a Geração Distribuída (GD) teve elevação de 250,6%.
A Energisa Acre é sediada na cidade de Rio Branco (AC) e atende aproximadamente 309 mil unidades consumidoras. O consumo de energia elétrica representa atualmente um faturamento anual na ordem de R$ 940 milhões.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente