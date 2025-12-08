Trump autoriza envio de chips H200 da Nvidia para a China e sinaliza extensão para AMD e Intel

O presidente norte-americano, Donald Trump, disse nesta segunda-feira, 08, que informou ao presidente chinês, Xi Jinping, que os Estados Unidos permitirão que a Nvidia envie seus chips H200 para clientes aprovados na China e em outros países, sob condições que permitam a continuidade de uma forte segurança nacional.

"O presidente Xi respondeu positivamente! 25% será pago aos Estados Unidos da América", escreveu Trump, na Truth Social, sem detalhar se a alíquota refere-se a tarifas ou cobrança a parte sobre as exportações dos chips. Segundo ele, essa política apoiará empregos americanos, fortalecerá a manufatura nos EUA e beneficiará os contribuintes, além de garantir a liderança do país em inteligência artificial (IA).