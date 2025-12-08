Mercado floricultor brasileiro projeta crescimento de 6% a 8% em 2025Período de Natal e Réveillon representa 9% das vendas anuais do setor no País
O setor de floricultura brasileiro projeta um crescimento de 6% a 8% em 2025, na comparação com o ano de 2024. Já para 2026, a projeção é de um crescimento adicional de 6%. As estimativas são do Instituto Brasileiro de Floricultura (Ibraflor).
Para Renato Opitz, diretor do Ibraflor, os números demonstram a consolidação do mercado e a ampliação contínua da demanda por flores e plantas ornamentais no país. A entidade também destaca o aquecimento do mercado no período do Natal e do Ano Novo
Conforme Renato, as vendas para o período devem crescer cerca de 9% em comparação com período equivalente do ano passado. O desempenho seria impulsionado por um maior consumo decorativo e pelo fortalecimento do hábito de presentear com flores.
Leia mais
“Com a combinação de oferta diversificada, tradição festiva e um público cada vez mais conectado ao bem-estar proporcionado pelas plantas, o mercado floricultor brasileiro se posiciona para encerrar o ano em alta e iniciar 2026 com perspectivas extremamente positivas”, projeta o diretor do Ibraflor.
As flores de corte, tais como rosas, astromélias e lírios estão entre os produtos que devem ser mais procurados, tanto para arranjos quanto para composições festivas. As flores e plantas típicas do Natal também devem ter grande procura, tais como os bicos-de-papagaio, os antúrios, além de cyclamens e Kalanchoes, principalmente nas cores vermelha e branca.
Já no segmento das plantas verdes, o destaque também são as plantas que se tornaram símbolos da decoração natalina, tais como as tuias holandesa e stricta, utilizadas como alternativas naturais às tradicionais árvores de Natal. Por fim, as suculentas, com destaque para as sanseviérias, também seguem em alta.
Tenha acesso a mais conteúdo em nossos canais!
Mais notícias de Economia
Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado