Mercado floricultor brasileiro projeta crescimento de 6% a 8%

O setor de floricultura brasileiro projeta um crescimento de 6% a 8% em 2025, na comparação com o ano de 2024. Já para 2026, a projeção é de um crescimento adicional de 6%. As estimativas são do Instituto Brasileiro de Floricultura (Ibraflor).

Para Renato Opitz, diretor do Ibraflor, os números demonstram a consolidação do mercado e a ampliação contínua da demanda por flores e plantas ornamentais no país. A entidade também destaca o aquecimento do mercado no período do Natal e do Ano Novo

Conforme Renato, as vendas para o período devem crescer cerca de 9% em comparação com período equivalente do ano passado. O desempenho seria impulsionado por um maior consumo decorativo e pelo fortalecimento do hábito de presentear com flores.

“Com a combinação de oferta diversificada, tradição festiva e um público cada vez mais conectado ao bem-estar proporcionado pelas plantas, o mercado floricultor brasileiro se posiciona para encerrar o ano em alta e iniciar 2026 com perspectivas extremamente positivas”, projeta o diretor do Ibraflor.