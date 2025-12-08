Lula diz que 'salário e jornada decentes' é o que vai 'fazer as pessoas trabalharem'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva cobrou nesta segunda-feira, 8, que empresários ofereçam vagas de trabalho com melhores salários e com uma jornada de trabalho melhor. "Vou dizer quando a pessoa quer trabalhar: pague um salário decente e melhore a jornada de trabalho. É isso que vai fazer as pessoas trabalharem em qualquer lugar. Ninguém gosta de viver de favor, de políticas públicas", declarou o presidente durante a 14ª Conferência Nacional de Assistência Social, realizada em Brasília.

Lula vem defendendo a revisão da jornada semanal de trabalho no Brasil, afirmando que os avanços tecnológicos tornam obsoleto o modelo atual, da escala 6x1 (seis dias de trabalho, um de descanso). Como mostrou o Estadão, o Executivo aposta em um projeto alternativo em tramitação na Câmara dos Deputados. Lula disse que "ainda é preciso fazer mais" para reduzir as desigualdades no Brasil, ainda que seu governo tenha aprovado algumas medidas. Citou o projeto que isentou do Imposto de Renda aqueles que ganham até R$ 5 mil. "Mesmo diminuindo as desigualdades no maior nível da história, o Brasil ainda é muito desigual. Os ricos ainda são muito ricos, mesmo aprovando o não pagamento de IR para quem ganha R$ 5 mil, ainda é preciso fazer mais, porque ainda há muita concentração de renda no País. Estamos apenas começando a fazer a transformação que esse País precisa. Vai dar trabalho, mas vamos fazer", afirmou.