Brasil chega a quase 8 milhões de empresas inadimplentes

Brasil chega a quase 8 milhões de empresas inadimplentesDesse total, 7,6 milhões são micro e pequenas empresas que concentram R$ 130,5 bilhões em dívidas
O Brasil superou a marca de 8 milhões de empresas inadimplentes, conforme dados reunidos pela Serasa Experian e pelo Mapa de Empresas do governo federal. Desse total, cerca de 7,6 milhões são micro e pequenas empresas.
As dívidas acumuladas dessas companhias ultrapassam os R$ 130,5 bilhões e cerca de uma em cada três empresas opera no vermelho. Esse cenário de deterioração financeira tem origem em fatores como queda de faturamento, juros elevados, retração no crédito e falta de gestão especializada.
Conforme Marcos Pelozato, advogado, contador e especialista em reestruturação empresarial, a maior parte dos empresários ignora os sinais de colapso financeiro, o que agrava o problema.
“O empresário brasileiro costuma buscar ajuda somente quando a situação já fugiu do controle. Quando o caixa trava, o fornecedor fecha a torneira e a dívida explode, as alternativas ficam muito mais restritas”, pontua.
Para o especialista, a reação tardia potencializa a mortalidade de negócios, especialmente entre micro e pequenas empresas, grupo que mais sofre com oscilações de receita e com o acúmulo rápido de dívidas.
Com a situação de inadimplência generalizada, há o aumento da restrição de crédito e o avanço das dívidas vencidas, nos quais as empresas de menor porte têm perdido capacidade de honrar seus compromissos, de renegociar com fornecedores e de manter estoques básicos.
Segundo Pelozato, esse problema afeta não apenas a operação, mas a preservação de empregos, já que as micro e pequenas empresas são grandes geradoras de oportunidades de trabalho. “Quando uma microempresa fecha, não é só o dono que perde. São milhões de famílias que sentem o impacto, porque esse segmento sustenta boa parte dos postos de trabalho formais”, ressalta.
O especialista explica que, diante da escalada de dívidas, restam dois caminhos: aderir a um processo profundo de reestruturação ou ingressar na recuperação judicial.
“A recuperação judicial não é uma confissão de fracasso. É uma ferramenta legal que protege empresas viáveis”, defende Pelozato.
