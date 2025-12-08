Brasil chega a quase 8 milhões de empresas inadimplentes

Empresas endividadas / Crédito: Agencia Brasil

O Brasil superou a marca de 8 milhões de empresas inadimplentes, conforme dados reunidos pela Serasa Experian e pelo Mapa de Empresas do governo federal. Desse total, cerca de 7,6 milhões são micro e pequenas empresas. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado

Para o especialista, a reação tardia potencializa a mortalidade de negócios, especialmente entre micro e pequenas empresas, grupo que mais sofre com oscilações de receita e com o acúmulo rápido de dívidas. Com a situação de inadimplência generalizada, há o aumento da restrição de crédito e o avanço das dívidas vencidas, nos quais as empresas de menor porte têm perdido capacidade de honrar seus compromissos, de renegociar com fornecedores e de manter estoques básicos. Segundo Pelozato, esse problema afeta não apenas a operação, mas a preservação de empregos, já que as micro e pequenas empresas são grandes geradoras de oportunidades de trabalho. “Quando uma microempresa fecha, não é só o dono que perde. São milhões de famílias que sentem o impacto, porque esse segmento sustenta boa parte dos postos de trabalho formais”, ressalta.