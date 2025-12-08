Bolsas de NY fecham em queda, de olho em movimentações corporativas

O índice Dow Jones fechou em queda de 0,45%, aos 47.739,32 pontos, o S&P 500 caiu 0,35%, aos 6.846,51 pontos, enquanto o Nasdaq também ficou no negativo, com baixas de 0,14%, aos 23.545,90 pontos. Pela manhã, os índices chegaram a operar no azul, mas não sustentaram o movimento, apesar das apostas de corte de juros pelo Fed nesta semana permanecerem em torno de 90%, de acordo com o CME Group.

As bolsas de Nova York fecharam a sessão desta segunda-feira, 08, em queda, com investidores cautelosos antes do início da reunião do FOMC (Comitê Federal de Mercado Aberto). Enquanto aguardam sinalizações sobre o rumo da política monetária em 2026, investidores concentraram atenções no noticiário corporativo, com a Paramount entrando em disputa com a Netflix ao fazer uma oferta hostil pela Warner Bros. Discovery; a IBM anunciando a compra da Confluent por US$ 11 bilhões para reforçar aposta em IA e os rumores em torno da liberação de venda de chips da Nvidia para a China.

As ações da Warner Bros. Discovery subiram 4,41% após o anúncio de oferta da Paramount (+8,98%), que supera a proposta da concorrente Netflix (-3,41%) - pressionada nesta sessão também pelos comentários do presidente dos EUA, Donald Trump, no final de semana.

Já a IBM subiu 0,40% diante da compra da Confluent (+29,08%), que trabalha com infraestrutura de dados. Enquanto isso, a Nvidia subiu 1,72% em meio a notícias de que os EUA devem liberar a exportação de chips à China

A Tesla caiu 3,39% após ter a ação rebaixada por analistas da Morgan Stanley, com a justificativa de uma perspectiva comercial volátil para os próximos 12 meses, além de uma adoção mais lenta de veículos elétricos.

No setor da saúde, as American Depositary Shares (ADRs) da Structure Therapeutics mais que dobraram de valor, ganhando 102,49%, depois que a empresa divulgou o andamento de um medicamento para perda de peso. Enquanto isso, as ações da Kymera Therapeutics também saltaram em 41,55%, em meio a resultados positivos de um anti-inflamatório.