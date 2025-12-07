FGV lança programa que leva ex-CEOs para as escolas

A escola de negócios FGV EAESP decidiu abrir as portas da academia para o andar de cima do mercado corporativo. Isso porque a escola estreia o Executive in Residence, programa que leva para dentro das salas de aula alguns dos nomes mais influentes do empresariado brasileiro. A ideia é simples, mas ambiciosa: fazer a universidade ter acesso a como funcionam as decisões dos conselhos, as disputas de mercado global e os dilemas que moldam as grandes empresas. O objetivo inclui fortalecer a pesquisa e a formação docente. Para o professor Gilberto Sarfati, responsável pelo desenho inicial do projeto, a intenção não é transformar executivos em professores improvisados, mas aproximar mundos que historicamente conversam pouco. "A presença desses líderes permitirá que alunos e professores tenham acesso direto a experiências reais de gestão", afirmou, no anúncio.

O programa prevê que esses executivos circulem pelos corredores da escola, participem das aulas de graduação e pós-graduação, revisem disciplinas, realizem mentoria para jovens docentes e participem de centros de pesquisa. O formato do programa funciona como vínculo voluntário de 12 meses, renovável, com cada departamento podendo abrigar até dois residentes. A participação demanda convite da escola. A primeira turma reúne nomes de destaque, todos ex-alunos da escola. Entre eles está Roberto Crissiuma Mesquita. Membro do conselho de administração da S/A O Estado de S. Paulo, ele já presidiu o colegiado e foi diretor comercial e de Marketing do jornal. É também presidente do conselho da Broadcast/Agência Estado e da holding familiar Estadão Participações, além de acumular experiência como CEO da agência de publicidade Neogama BBH. Outro nome é João Carlos Brega, executivo com mais de três décadas de experiência em liderança empresarial e governança corporativa, que passou 29 anos na Whirlpool Corporation e ocupou cargos globais como CEO no Canadá, México, Argentina e Chile, além de presidir a Embraco. Hoje, integra conselhos de empresas como Whirlpool do Brasil, São Martinho S.A. e AACD. Também está no time Antonio Werneck, com mais de 35 anos de carreira, sendo duas décadas como CEO de companhias nacionais e multinacionais. Acumula passagens por empresas como Bombril, Flora, Santher, Reckitt Benckiser, Givaudan e Unilever, além da experiência no terceiro setor como diretor executivo da The Nature Conservancy Brasil.