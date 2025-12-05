Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Taxa de juros longa dispara 65 pontos após desmonte de 'trade Tarcísio' em eleições

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
A pré-candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência da República, com apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro, chacoalhou o mercado financeiro nesta tarde. Abandonando a estabilidade vista pela manhã, a curva de juros chegou a abrir 65 pontos-base nos contratos mais longos diante da exigência, por parte dos investidores, de maior prêmio de risco com a possibilidade de que o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva seja reeleito, sem mudanças estruturais quanto à política fiscal.

O pico do estresse - inclusive com leilão das taxas de juros para janeiro de 2029 e 2030 - veio por volta das 16h, quando o senador Flávio Bolsonaro confirmou, em publicação na rede social X, "a decisão da maior liderança política e moral do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, de me conferir a missão de dar continuidade ao nosso projeto de nação".

Para o diretor de investimentos da Nomos, Beto Saadia, a escolha de Flávio Bolsonaro como candidato para 2026 "é uma notícia de alto impacto, que muda o jogo político e praticamente sedimenta a vitória de Lula". Segundo ele, a nova configuração política traz a interpretação de que o próximo governo será menos reformista em 2027, tanto em termos de arcabouço fiscal quanto em orçamento público.

A escolha de Flávio para representar o bolsonarismo nas eleições de 2026 mexe com os planejamentos do Republicanos para o pleito. Com a possível saída do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), da disputa, diretórios da sigla que apoiam o presidente Lula ficam fortalecidos, apurou o Broadcast Político.

O head de renda fixa da Ville Capital, León Santiago Lucas, considera que o mercado passou a exigir um prêmio maior para financiar o governo, o que refletiu nos juros futuros. Contudo, ele pondera que a magnitude exata do prêmio de risco exigido pelo mercado não é necessariamente o pico da alta vista nesta sexta-feira, 05. "O verdadeiro tamanho desse risco eleitoral será definido nos próximos dias, à medida que o mercado digerir a notícia e começar a encontrar um novo equilíbrio para as taxas."

Como pano de fundo, o Congresso Nacional aprovou ontem o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) de 2026 com a possibilidade de que o governo mire o piso inferior da meta fiscal, mas não trouxe desconforto adicional.

Nesta sexta, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 fechou em 13,79%, de 13,544% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 subiu a 13,195%, de 12,643%, e o para janeiro de 2031 saltou para 13,445%, de 12,872% ontem no ajuste.

