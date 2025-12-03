Turquia: taxa anual do CPI desacelera a 31,07% em novembro e fica abaixo do esperado

A taxa anual de inflação ao consumidor (CPI, pela sigla em inglês) da Turquia desacelerou para 31,07% em novembro, ante 32,87% em outubro, segundo dados publicados nesta quarta-feira, 3, pela TurkStat, como é conhecida a agência de estatísticas do país. O resultado de novembro ficou levemente abaixo da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam taxa de 31,6%. Na comparação mensal, o CPI turco registrou alta de 0,87% em novembro, bem menor do que o avanço de 2,55% de outubro, informou a TurkStat. Neste caso, o consenso da FactSet era de acréscimo de 1,1%.