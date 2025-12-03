Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Salesforce frustra em receita do 3º tri, mas supera em lucro de US$ 2,09 bilhões

Autor Agência Estado
A Salesforce teve lucro líquido de US$ 2,09 bilhões no terceiro trimestre fiscal de 2026, aumento de 36% em relação a igual período do ano anterior, segundo balanço divulgado nesta quarta-feira, 3. Ajustado, o lucro por ação foi de US$ 3,25, acima da expectativa de especialistas da FactSet, que previam o valor de US$ 2,86.

Nos três meses encerrados em outubro, a receita foi de US$ 10,26 bilhões, representando uma alta de 8,7% em comparação com o mesmo período do ano anterior. O valor ficou levemente abaixo das estimativas de US$ 10,27 bilhões dos analistas.

A Salesforce também elevou a projeções para todo o ano fiscal de 2026, estimando que a receita deve ficar entre a faixa de US$ 41,45 bilhões e US$ 41,55 bilhões.

"Nossos produtos Agentforce e Data 360 são os principais impulsionadores desse momentum, alcançando quase US$ 1,4 bilhão em receita recorrente anual - um aumento explosivo de 114% em relação ao ano anterior", disse o CEO Marc Benioff, em nota.

Com os resultados, as ações chegaram a saltar 8% no after hours em Nova York, mas arrefeceram ganhos para 4,83%, por volta das 18h41 (de Brasília).

