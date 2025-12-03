Salesforce frustra em receita do 3º tri, mas supera em lucro de US$ 2,09 bilhões
A Salesforce teve lucro líquido de US$ 2,09 bilhões no terceiro trimestre fiscal de 2026, aumento de 36% em relação a igual período do ano anterior, segundo balanço divulgado nesta quarta-feira, 3. Ajustado, o lucro por ação foi de US$ 3,25, acima da expectativa de especialistas da FactSet, que previam o valor de US$ 2,86.
Nos três meses encerrados em outubro, a receita foi de US$ 10,26 bilhões, representando uma alta de 8,7% em comparação com o mesmo período do ano anterior. O valor ficou levemente abaixo das estimativas de US$ 10,27 bilhões dos analistas.
A Salesforce também elevou a projeções para todo o ano fiscal de 2026, estimando que a receita deve ficar entre a faixa de US$ 41,45 bilhões e US$ 41,55 bilhões.
"Nossos produtos Agentforce e Data 360 são os principais impulsionadores desse momentum, alcançando quase US$ 1,4 bilhão em receita recorrente anual - um aumento explosivo de 114% em relação ao ano anterior", disse o CEO Marc Benioff, em nota.
Com os resultados, as ações chegaram a saltar 8% no after hours em Nova York, mas arrefeceram ganhos para 4,83%, por volta das 18h41 (de Brasília).Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente