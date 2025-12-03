Salesforce frustra em receita do 3º tri, mas supera em lucro de US$ 2,09 bilhões

A Salesforce teve lucro líquido de US$ 2,09 bilhões no terceiro trimestre fiscal de 2026, aumento de 36% em relação a igual período do ano anterior, segundo balanço divulgado nesta quarta-feira, 3. Ajustado, o lucro por ação foi de US$ 3,25, acima da expectativa de especialistas da FactSet, que previam o valor de US$ 2,86.

Nos três meses encerrados em outubro, a receita foi de US$ 10,26 bilhões, representando uma alta de 8,7% em comparação com o mesmo período do ano anterior. O valor ficou levemente abaixo das estimativas de US$ 10,27 bilhões dos analistas.