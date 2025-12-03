Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Reino Unido: PMI de serviços cai menos do que o previsto, a 51,3 em novembro

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) do segmento de serviços do Reino Unido caiu de 52,3 em outubro para 51,3 em novembro, segundo dados finais publicados nesta quarta-feira, 3, pela S&P Global. O resultado veio acima da expectativa de analistas consultados pela FactSet e da leitura preliminar, ambos em 50,5. PMIs acima de 50 sugerem expansão da atividade, enquanto dados abaixo dessa marca indicam contração.

