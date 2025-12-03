Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

PPI da zona do euro cai 0,5% na comparação anual de outubro, como previsto

O índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) da zona do euro caiu 0,5% na comparação anual de outubro, segundo dados publicados nesta quarta-feira, 3, pela Eurostat, como é conhecida a agência oficial de estatísticas da União Europeia. O resultado veio em linha com a previsão de analistas consultados pela FactSet.

No confronto mensal, o PPI do bloco subiu 0,1% em outubro, também em linha com o consenso da FactSet.

Excluindo-se os preços de energia, que tendem a ser voláteis, o PPI da zona do euro ficou estável em outubro ante setembro, mas avançou 0,9% ante igual mês do ano passado.

