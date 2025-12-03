PPI da zona do euro cai 0,5% na comparação anual de outubro, como previsto

O índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) da zona do euro caiu 0,5% na comparação anual de outubro, segundo dados publicados nesta quarta-feira, 3, pela Eurostat, como é conhecida a agência oficial de estatísticas da União Europeia. O resultado veio em linha com a previsão de analistas consultados pela FactSet.

No confronto mensal, o PPI do bloco subiu 0,1% em outubro, também em linha com o consenso da FactSet.