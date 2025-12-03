Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

PMI de serviços da zona do euro sobe a 53,6 em novembro, diz S&P Global, superando previsão

Autor Agência Estado
Agência Estado
O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) de serviços da zona do euro subiu de 53 em outubro para 53,6 em novembro, segundo pesquisa final divulgada nesta quarta-feira, 3, pela S&P Global em parceria com o Hamburg Commercial Bank. A leitura definitiva de novembro superou a projeção de analistas consultados pela FactSet e o dado preliminar, de 53,1. O PMI composto do bloco, que engloba serviços e indústria, avançou de 53 em outubro para 53,6 no mesmo período, também acima da estimativa inicial, de 52,4. Números acima de 50 indicam expansão da atividade econômica.

