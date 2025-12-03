PMI composto e de serviços da Alemanha desaceleram em novembro

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto da Alemanha, que engloba os setores industrial e de serviços, caiu de 53,9 em outubro para 52,4 em novembro, segundo dados finais divulgados nesta quarta-feira, 3, pela S&P Global em parceria com o Hamburg Commercial Bank. O nível ficou acima da estimativa preliminar e do patamar projetado compilada pela FactSet, que era 52,1. Entre os subgrupos, o PMI de serviços recuou de 54,6 para 53,1 no mesmo período. O nível ficou acima da projeção compilada pela FactSet, que era de 52,7. PMIs acima de 50 sugerem expansão da atividade, enquanto dados abaixo dessa marca indicam contração.