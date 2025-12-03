Ibovespa renova recorde em busca dos 162 mil pontos, após marca inédita na véspera

O Ibovespa iniciou a sessão desta quarta-feira, 3 , com viés de alta e renovou máxima histórica às 10h37, a 161.963,49 pontos, mesmo após máxima inédita e fechamento pela primeira vez nos 161 mil pontos da sua história. Ontem, subiu 1,56%, a 161.092,25 pontos. O movimento desta quarta-feira ecoa o ritmo moderado dos mercados internacionais, enquanto investidores aguardam uma série de dados dos Estados Unidos. Há pouco foi divulgado o relatório ADP de emprego no setor privado norte-americano, que mostrou menos geração de vagas de emprego no setor privado do que o esperado em novembro.

Após a divulgação da pesquisa ADP, o Ibovespa renovou recorde histórico, na máxima a 161.963,49 pontos. Segundo Matheus Spiess, analista da Empiricus Research, "o índice Bovespa dá sequência ao tom otimista do dia anterior, só que agora o movimento começa a ganhar contornos idiossincráticos", diz, ao referir-se a questões externas como o enfraquecimento do dólar, que deu fôlego ao Ibovespa em 2025, e recentemente esse avanço deve-se ainda a questões locais, citando percepção fortalecida de corte da Selic em 2026 e fatores políticos. Os resultados dos indicadores dos EUA chegam às vésperas da decisão do Federal Reserve e podem ajustar expectativas sobre a trajetória dos juros americanos. As bolsas de Nova York abriram em ligeira queda. "Persiste um ambiente ameno nos mercados internacionais, com os agentes no aguardo de importantes indicadores norte-americanos que contribuirão com a calibragem das apostas para a decisão do Fed na próxima semana. Por ora, a probabilidade implícita de corte ronda 90%, segundo a CME, o que abre margem para alguma volatilidade caso os dados apontem para uma direção mais cautelosa", disse o economista sênior da Tendências Silvio Campos Neto, em sua análise matinal.