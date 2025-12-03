Bolsas da Europa sobem com ganho em Madri potencializado por salto da dona da Zara

Por volta das 7h40 (de Brasília) desta quarta-feira, 3, o índice pan-europeu Stoxx 600 estava em alta de 0,32%, aos 577,48 pontos. No mesmo horário, a Bolsa de Londres cedia 0,20% e a de Paris ganhava 0,12%. Frankfurt marcava valorização de 0,29%. O mercado de Milão avançava 0,65% e Lisboa apontava alta de 0,5%. Madri subia 1,5%.

As bolsas europeias operam majoritariamente em alta, com Londres em comportamento destoante de baixa. Dinâmica acompanha sinal de alta nos futuros de Wall Street em um ambiente macro que segue sem um acordo final sobre guerra da Ucrânia e anúncio da União Europeia para colocar fim da dependência ao gás russo. Em Madri, o Ibex 35 sobe ajudado pelo salto da Inditex. A gigante do varejo por trás de marcas como Zara, Bershka e Oysho apresentou vendas fortes.

Na Bolsa de Madri, a Inditex avançava mais de 8%, após anunciar crescimento acelerado nas vendas no início da principal temporada de compras. O grupo espanhol de moda, que também detém as marcas Massimo Dutti e Pull & Bear, informou nesta quarta-feira que as vendas saltaram quase 11% em moeda constante de 1º de novembro a 1º de dezembro, em comparação com o mesmo período do ano anterior.

Sem acordo conclusivo para fim da guerra da Ucrânia, empresas de defesa subiam. Em Frankfurt, a Rheinmetall ganhava 1,28% e a Leonardo, negociada em Milão, tinha alta de 0,8%. Uma reunião no Kremlin entre o presidente russo Vladimir Putin e enviados americanos terminou sem acordo para o fim da guerra na Ucrânia. Mas as conversas foram "úteis" e "construtivas", disse um alto funcionário russo, segundo a RIA.

Em Londres, a Sainsbury (-3,8%), ICG (-2,25%) e Schroders (-2,12%) respondiam pelas maiores quedas porcentuais do FTSE 100, ofuscando ganhos das mineradoras. A Antofagasta saltava 4,7% e a Fresnillo ganhava 2%. Anglo American e Glencore apresentavam ganhos superiores a 1%.

Do lado macroeconômico, os dados da manhã mostraram queda mais branda do que a esperada do PMI do setor de serviços no Reino Unido e alta do setor acima do esperado na zona do euro.