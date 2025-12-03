Bolsas da Ásia fecham sem coesão com Tóquio em alta; empresa de urânio salta 280% em estreia

São Paulo, 03/12/2025 - As bolsas asiáticas fecharam mistas nesta quarta-feira, com o ganho de 1% em Tóquio puxado por ações de empresas de semicondutores. Movimento ecoou rumo de alta dos futuros de Wall Street e um novo meganegócio no setor de chips de inteligência artificial, após a americana Marvell anunciar compra da startup Celestial AI. As ações da China National Uranium saltaram em estreia no mercado acionário chinês.

O índice Nikkei fechou em alta de 1,1%, aos 49.864,68 pontos em Tóquio. As ações da SCREEN, companhia de eletrônica e semicondutores sediada em Kyoto, ganharam 7,9% e as da Lasertec, especializada no desenvolvimento, fabricação e distribuição de sistemas de inspeção e medição utilizados principalmente na indústria de semicondutores, avançaram 7,3%.

Em Seul, o índice de referência Kospi subiu 1%, terminando aos 4.036,30 pontos, dando continuidade aos ganhos da véspera após EUA confirmarem redução de certas tarifas previstas em acordo acertado com a Coreia do Sul. Entre as ações individuais, a HD Hyundai ganhou 5,3%.

O índice Hang Seng terminou o pregão em baixa de 1,3%, a 25.760,73 pontos em Hong Kong. Na China continental, o Xangai Composto apresentou queda de 0,50%, a 3.878,00 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto computou perda de 0,3%, a 2.440,97 pontos.

As ações da China National Uranium saltaram 280% em seu primeiro dia de negócios na Bolsa de Shenzhen. Os recursos captados na oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) têm o objetivo de desenvolver projetos de urânio no país, incluindo quatro minas específicas, e promover melhorias técnicas.