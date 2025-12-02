Zona do euro: taxa de desemprego fica em 6,4% em outubro, acima do previsto
Por Patricia Lara
São Paulo, 02/12/2025 - A taxa de desemprego da zona do euro ficou em 6,4% em outubro, estável ante setembro, mas acima do 6,3% de igual mês de 2024, segundo pesquisa com ajustes sazonais divulgada hoje pela agência oficial de estatísticas da União Europeia, a Eurostat. O resultado de outubro veio acima da previsão de 6,3%, segundo dados da FactSet.
A Eurostat calcula que havia 11,033 milhões de desempregados na zona do euro em outubro. Em relação a setembro, o número de pessoas sem emprego na região teve queda de 13 mil.
