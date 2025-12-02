Zona do euro: taxa anual do CPI acelera para 2,2% em novembro

A taxa anual de inflação ao consumidor (CPI, pela sigla em inglês) da zona do euro acelerou de 2,1% em outubro para 2,2% em novembro, segundo dados preliminares divulgados nesta terça-feira, 2, pela agência de estatísticas da União Europeia, a Eurostat. O resultado veio acima da previsão de analistas consultados pela FactSet, que previam 2,1%.

Na comparação mensal, o CPI do bloco teve queda de 0,3% em novembro, ante o recuo de 0,4% projetado pela FactSet.