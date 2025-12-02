Zona do euro: taxa anual do CPI acelera para 2,2% em novembro; previsão 2,1%

São Paulo, 02/12/2025 - A taxa anual de inflação ao consumidor (CPI, pela sigla em inglês) da zona do euro acelerou de 2,1% em outubro para 2,2% em novembro, segundo dados preliminares divulgados hoje pela agência de estatísticas da União Europeia, a Eurostat. O resultado veio acima da previsão de analistas consultados pela FactSet, que previam 2,1%.

Na comparação mensal, o CPI do bloco teve queda de 0,3% em novembro, ante o recuo de 0,4% projetado pela FactSet.

O núcleo do CPI, que desconsidera os preços de energia e de alimentos, teve avanço anual de 2,4% em novembro, mesma variação de outubro e abaixo das projeções, que era de 2,5%. No confronto mensal, o núcleo do CPI caiu 0,4% em novembro.

