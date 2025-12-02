Vultr investe US$ 1 bi em supercluster de IA com chips AMD em novo data center nos EUA

A Vultr anunciou um novo passo em sua parceria com a Advanced Micro Devices (AMD) ao confirmar a construção de um supercluster de chips para inteligência artificial (IA) avaliado em US$ 1 bilhão, iniciativa que amplia a influência da empresa no mercado de nuvens independentes. Em comunicado, a companhia afirmou que vai lançar um supercluster de IA equipado com GPUs AMD Instinct MI355X em seu novo data center em Springfield, Ohio, citando uma expansão de 50 megawatts que promete "desempenho sem precedentes por dólar para treinamento e inferência".

A empresa destacou que está adicionando 24 mil GPUs MI355X ao campus e que pretende adotar também a próxima geração da linha Instinct, incluindo a série MI450 e a infraestrutura "Helios". O projeto também conta com apoio de autoridades estaduais de Ohio, o que marca a estreia da Vultr no estado e reforça a ambição local de se consolidar como polo de infraestrutura digital.