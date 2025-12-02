Varejo e indústria têm R$ 50 milhões de boletos sem origem na Receita, aponta estudo

Os setores de varejo e indústria receberam R$ 50 milhões em boletos de empresas cujos CNPJs não aparecem na base da Receita Federal este ano, aponta estudo conduzido pela Qive (antiga Arquivei) e divulgado nesta terça-feira, 2. Os dois segmentos são os que mais concentram vulnerabilidade nessa frente. Os dados são parte de uma pesquisa mais ampla da plataforma de automação de contas a pagar, que analisou mais de 3 milhões de boletos processados, a um volume de R$ 68,6 bilhões de 175 mil emissores. Desse total, R$ 69,5 milhões não estão na base da Receita Federal.

A Qive explica que esse tipo de inconsistência não necessariamente implica em fraudes, mas pode gerar custos para os empresários. Segundo as projeções do levantamento, gastos com multas por atrasos e inadimplência de boleto devem atingir R$ 1,3 bilhão em 2025, com base em informações analisadas de janeiro a outubro. A co-CEO e cofundadora da Qive, Isis Abbud, avalia que o problema reflete, em parte, a dependência excessiva de operação humana das corporações e uma cadeia de fornecedores complexa. "Os golpes se aproveitam de brechas em fluxos manuais, integração fraca entre sistemas e confiança excessiva em e-mails, PDFs e cadastros não verificados", ressalta. Ainda segundo a Qive, as notas potencialmente frias totalizaram R$ 9,5 bilhões no período analisado, com quase 1% das notas fiscais manifestadas pelo tomador como "desconhecimento da operação" e "operação não realizada". Neste caso, o varejo lidera o custo total, com R$ 970 milhões, seguido de serviços (R$ 286 milhões) e indústria (R$ 84 milhões).