Vale estima retorno de fluxo de caixa livre ao acionista entre 6% e 14% em 2026

A Vale estima um Retorno do fluxo de caixa livre para o acionista (free cash flow yield) variando de 6% até 14% em 2026, segundo projeções divulgadas há pouco pela empresa.

Em documento enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa destaca que assumiu como premissas uma média anual de preço do minério de ferro (referência de 62% de Fe) variando de US$ 95/t até US$ 110/t; média anual de preço do níquel (LME) variando de US$/t 15.000/t até US$ 17.000/t; e média anual de preço do cobre (LME) variando de US$ 9.500/t até US$ 11.500/t.