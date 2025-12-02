Trump sobre Lula: estou ansioso para vê-lo e falar com ele em breve

O presidente dos EUA, Donald Trump, reiterou nesta terça-feira, 02, que teve uma conversa "muito produtiva" com o presidente Lula.

"Entre os assuntos discutidos estavam o comércio, como nossos países poderiam trabalhar juntos para combater o crime organizado, sanções impostas a vários dignitários brasileiros, tarifas e vários outros itens", escreveu Trump na Truth Social.