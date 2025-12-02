Trump muda discurso e diz que deverá anunciar indicado a presidente do Fed no início de 2026

O presidente dos EUA, Donald Trump, alterou seu discurso ao afirmar que deve anunciar o indicado para presidente do Federal Reserve (Fed) no começo do próximo ano, mantendo elevada a expectativa sobre a sucessão no banco central. Antes, o secretário do Tesouro, Scott Bessent, havia reforçado que um nome deveria ser anunciado até o Natal deste ano.

Nos mercados de apostas, o diretor do Conselho Nacional Econômico da Casa Branca, Kevin Hassett, segue como o nome mais cotado. O republicano esclareceu que Bessent, que seria seu nome favorito, "não quer o cargo" e voltou a pressionar por cortes de juros. "Até Jamie Dimon disse que Jerome Powell deveria reduzir as taxas de juros", disse sobre o CEO do JPMorgan.