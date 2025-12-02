Starbucks faz acordo de US$ 38,9 mi com Nova York por violação de proteção ao trabalhador

O acordo foi feito após o Departamento de Proteção ao Consumidor e Trabalhador (DCWP, na sigla em inglês) encontrar meio milhão de violações da Lei de Jornada Justa de Trabalho de Nova York pela Starbucks desde 2021.

A Starbucks vai pagar US$ 38,9 milhões em restituição a funcionários e multas civis após um acordo com a cidade de Nova York. A rede destinará US$ 35,5 milhões a mais de 15 mil trabalhadores e pagará US$ 3,4 milhões em multas civis e custos, informou na segunda-feira, 1º de dezembro, a cidade.

A maior parte dos empregados da Starbucks na cidade de Nova York que trabalharam em cargos por hora receberão US$ 50 por semana trabalhada entre 4 de julho de 2021 e 7 de julho de 2024.

A Starbucks afirmou em seu blog que, embora apoie a intenção da lei da cidade, sua complexidade cria desafios no mundo real. "Para avançar, a Starbucks e o DCWP concordaram em fazer um acordo", disse a empresa. "Essa compensação diz respeito a conformidade, não a salários não pagos."

A investigação do DCWP, iniciada em 2022, descobriu que a Starbucks reduziu ilegalmente as horas dos funcionários, negou a eles a oportunidade de assumir turnos adicionais e não forneceu horários regulares aos seus empregados.

A cidade afirmou que vai monitorar o cumprimento da lei pela Starbucks, incluindo sua obrigação de reintegrar funcionários de lojas da Starbucks agora fechadas. Fonte: Dow Jones Newswires.