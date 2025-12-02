SmartFit adquire controle da Evolve, que atua no Centro-Oeste, por R$ 100 milhões

"A aquisição da Evolve está em linha com a estratégia de expansão da SmartFit e fortalece sua presença na região Centro-Oeste, adicionando academias localizadas em pontos comerciais estratégicos", destaca a empresa em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

A SmartFit informou nesta terça-feira, 2, que fechou a compra do controle da Evolve (60% do capital) por R$ 100 milhões. A rede de academias atua na região Centro-Oeste do Brasil, principalmente no Distrito Federal.

A Evolve opera 28 academias próprias, das quais quatro foram inauguradas em 2025, e conta ainda com sete unidades em construção.

Segundo a SmartFit, R$ 40 milhões serão aportados na data de fechamento da transação, e o saldo remanescente será pago mediante o cumprimento de condições previstas no contrato, em até dois anos, corrigido pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) desde a data do fechamento até a efetiva data do aporte.

O enterprise value da transação é de R$ 199,7 milhões, e a participação final da SmartFit está sujeita à apuração da dívida líquida final na data do fechamento da transação.

Conforme a empresa, na data do fechamento será celebrado o acordo de acionistas da Evolve, que regulará, entre outras questões, a governança da companhia e a outorga de opções de compra e de venda que permitirão à SmartFit adquirir a totalidade das ações da Evolve detidas pelos acionistas minoritários.