Produção industrial sobe +0,1% em outubro e fica abaixo da mediana das projeções

A produção industrial brasileira subiu 0,1% em outubro ante setembro, na série com ajuste sazonal. O resultado veio abaixo da mediana das projeções, de alta de 0,3%, com intervalo entre queda de 0,1% e avanço de 1,5%. Conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou na manhã desta terça-feira, dia 2, em relação a outubro de 2024, a produção industrial caiu 0,5%. Neste caso, a mediana das projeções era de alta de 0,2%, com piso de -0,5% e teto de +1,8%.