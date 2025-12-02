Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Podemos, em algum ponto, decidir voltar ao conceito de dívida líquida, diz CFO da Vale

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
Notícia

A Vale poderá retomar o conceito de dívida financeira como indicador, deixando de lado a linha de dívida expandida, criada para abrigar os pagamentos de indenização relacionados aos desastres de Brumadinho e Marina.

Isso pode acontecer no fim de 2027, quando a companhia já terá feito boa parte dos desembolsos, levando as duas contas a ficar muito próximas, explicou o CFO da companhia, Marcelo Bacci.

"No fim de 2027, a diferença entre dívida financeira e expandida ficará pequena. Em algum ponto, podemos decidir voltar ao conceito tradicional", explicou o executivo em entrevista coletiva durante o Vale Day, evento direcionado a analistas e investidores, que neste ano foi realizado em Londres.

Em relação à expectativa de que a cotação do minério de ferro fique na casa de US$ 100, a companhia se apoia no fato de que as minas estão ficando mais velhas e sua exploração está ficando mais custosa, mesmo com a entrada em operação de Simandou.

"Há uma degradação geral do sistema. As minas estão envelhecendo, ficando mais caras, e estamos vendo nossos concorrentes apresentarem teores cada vez mais baixos ano após ano", disse o presidente da Vale, Gustavo Pimenta. "Há uma mudança estrutural em relação a onde estávamos cinco anos atrás. Há uma depleção de cerca de 50 a 60 milhões de toneladas por ano. Nós estamos sofrendo com isso, nossos concorrentes também."

O executivo lembrou que a Vale também está adicionando volumes, mas os preços da commodity terão impacto sobre as decisões relativas à produção. "Nós também estamos adicionando volumes. Mas, mesmo com isso, acreditamos que serão necessários preços de incentivo, dado o nível atual da estrutura de custos da indústria, para que possamos acrescentar outras 85 milhões de toneladas e equilibrar a oferta."

*A repórter viajou a convite da Vale

