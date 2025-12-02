PIB da África do Sul perde força e cresce 0,5% no 3º trimestre ante os três meses anteriores

O Produto Interno Bruto (PIB) da África do Sul cresceu 0,5% no terceiro trimestre de 2025 ante os três meses anteriores, segundo pesquisa divulgada pelo Stats SA, como é conhecido o instituto de estatísticas do país, nesta terça-feira, 2. O resultado mostrou desaceleração ante o segundo trimestre, quando a economia sul-africana teve expansão revisada de 0,9%. Mesmo assim, a atividade econômica teve seu quarto crescimento consecutivo.