PagBank entra no mercado de seguros para celular, em esforço para ampliar carteira de produtos

O lançamento acompanha o movimento mais amplo de instituições financeiras, a exemplo de Itaú Unibanco e Nubank, que buscam oferecer cobertura aos cada vez mais sofisticados smartphones. Segundo dados da Federação Nacional de Seguros Gerais (FenSeg), apenas 10 milhões dos cerca de 265 milhões de celulares ativos estão cobertos por seguro.

O PagBank está entrando no mercado de seguros para celular, em mais um esforço de diversificação da carteira de produtos e serviços para além das maquininhas de pagamento.

Desenvolvido em parceria com a insurtech Pitzi, o "PagBank Seguro Celular" tem custo dependente do modelo de cada aparelho e a empresa não revela o preço mínimo. O produto cobre roubos e furtos, mas também contempla proteção em caso de perda do celular.

Há ainda a possibilidade de incluir cobertura para danos acidentais, como quebras, derramamento de líquidos, oxidação e danos elétricos. A linha ficará disponível para todos os clientes do PagBank, sem restrição de renda.

Com o lançamento, o banco digital estende a estratégia de oferecer soluções financeiras mais completas para os clientes, em um cenário em que a indústria da adquirência é pressionada pelos juros restritivos. No terceiro trimestre, o volume total de pagamentos (TPV) do PagBank teve queda de quase 5% no confronto anual, a R$ 130 bilhões.

A rival Stone também tem reforçado o portfólio para enfrentar o ambiente macroeconômico. No ano que vem, a empresa planeja lançar produtos pelo menos uma vez por trimestre, enquanto avança de forma conservadora no crédito.