OCDE eleva projeções de PIB da zona do euro e Reino Unido

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) afirma que a economia da zona do euro deve ganhar tração a partir de 2025, apesar do ambiente externo instável. O PIB do bloco deve avançar 1,3% em 2025, 1,2% em 2026 e 1,4% em 2027, impulsionado por uma recuperação gradual da demanda interna e do comércio internacional. As projeções anteriores indicavam alta de 1% neste ano e 1,2% em 2026. O consumo privado seguirá sustentado por mercados de trabalho ainda resilientes e por renda real em alta, enquanto o investimento segue limitado pela incerteza, embora favorecido por condições de crédito mais suaves e, em 2026, por desembolsos do fundo europeu de recuperação.

A inflação permanece no centro do diagnóstico. O índice harmonizado deve marcar 2,1% em 2025, recuar para 1,9% em 2026 e se estabilizar em 2,0% em 2027 - antes, as projeções indicavam 2,2% e 2% em 2025 e 2026. A OCDE destaca que a inflação de serviços continua elevada, acima de 3% desde meados de 2025, pressionada por mercados de trabalho ainda apertados. Nesse cenário, a política monetária do Banco Central Europeu (BCE) tende a ficar "prudente", com a taxa de depósito mantida em 2% até 2027.