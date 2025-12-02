Nvidia reforça liderança em IA e data centers em meio à pressão crescente do Google

A Nvidia anunciou nesta terça-feira, 2, uma série de novas parcerias que reforçaram a percepção de avanço da companhia em meio à crescente competição do hardware de inteligência artificial (IA) do Google. Os anúncios ampliaram a atenção sobre a capacidade da empresa de sustentar sua liderança em data centers e aplicações industriais, mesmo diante da pressão por alternativas desenvolvidas por grandes concorrentes.

Nos últimos meses, preocupações sobre possível perda de participação para os Tensor Processing Units do Google alimentaram dúvidas no mercado. Buscando afastar esse temor, a diretora financeira Colette Kress afirmou, durante a UBS Global Technology and AI Conference, que a Nvidia não vê sinais de enfraquecimento de sua posição. Segundo ela, os clientes seguem fiéis ao ecossistema da companhia e "a maior parte dos novos chips de IA que estamos enviando está adicionando capacidade em data centers, não substituindo a base instalada". Kress ressaltou que os projetos mais recentes envolvem construções inteiramente novas, tanto nos Estados Unidos quanto em outros países.