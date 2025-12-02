Núclea e MDR fecham parceria para conectar sacadores à nova infra de duplicata escritural

A Núclea, companhia de infraestrutura tecnológica e inteligência de dados, e a Mercado de Recebíveis (MDR), fintech de soluções completas para a agenda de recebíveis, fecharam uma parceria para simplificar o acesso ao crédito com foco em duplicatas escriturais. O acordo conectará 1,5 milhão de sacadores à nova infraestrutura de duplicata escritural, ampliando a antecipação de recebíveis a partir de 2026.

Segundo as empresas, o convênio visa conectar mais companhias à escrituradora da Núclea. Com o entendimento, clientes da MDR terão uma jornada de adequação à duplicata escritural mais simples, ágil e segura, desde a emissão até o uso do título como garantia de crédito.