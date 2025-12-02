Nike reestrutura equipe de liderança enquanto plano de recuperação continua

Com as mudanças, a Nike está eliminando os cargos de diretor de tecnologia e diretor comercial, além de trazer suas vendas e negócios diretos ao consumidor sob a liderança do setor financeiro.

A Nike está reestruturando sua liderança sênior como parte de seu amplo plano de recuperação. A varejista de roupas esportivas anunciou nesta terça-feira, 02, a criação de um novo cargo de diretor de operações e a nomeação dos chefes de suas quatro regiões geográficas para a equipe de liderança sênior.

O CEO Elliott Hill afirmou que as mudanças visam eliminar camadas de gestão e posicionar a Nike para acelerar sua estratégia de recuperação, chamada Win Now. Sob o plano, a varejista tem trabalhado para reforçar seu foco em roupas esportivas de desempenho.

A empresa também nomeou os líderes seniores de suas quatro regiões geográficas para a equipe de liderança sênior, reportando-se diretamente a Hill. As nomeações incluem Angela Dong, que lidera a Grande China; Carl Grebert, que chefia os negócios na Europa, Oriente Médio e África; Tom Peddie, que lidera a América do Norte; e Cathy Sparks, responsável pela Ásia-Pacífico e América Latina.

(*Fonte: Dow Jones Newswires).

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.