Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Nike reestrutura equipe de liderança enquanto plano de recuperação continua

Nike reestrutura equipe de liderança enquanto plano de recuperação continua

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Nike está reestruturando sua liderança sênior como parte de seu amplo plano de recuperação. A varejista de roupas esportivas anunciou nesta terça-feira, 02, a criação de um novo cargo de diretor de operações e a nomeação dos chefes de suas quatro regiões geográficas para a equipe de liderança sênior.

Com as mudanças, a Nike está eliminando os cargos de diretor de tecnologia e diretor comercial, além de trazer suas vendas e negócios diretos ao consumidor sob a liderança do setor financeiro.

O CEO Elliott Hill afirmou que as mudanças visam eliminar camadas de gestão e posicionar a Nike para acelerar sua estratégia de recuperação, chamada Win Now. Sob o plano, a varejista tem trabalhado para reforçar seu foco em roupas esportivas de desempenho.

A empresa também nomeou os líderes seniores de suas quatro regiões geográficas para a equipe de liderança sênior, reportando-se diretamente a Hill. As nomeações incluem Angela Dong, que lidera a Grande China; Carl Grebert, que chefia os negócios na Europa, Oriente Médio e África; Tom Peddie, que lidera a América do Norte; e Cathy Sparks, responsável pela Ásia-Pacífico e América Latina.

(*Fonte: Dow Jones Newswires).

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar