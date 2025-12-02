Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Marvell Technology supera em lucro e vendas no 3º trimestre, com maior demanda por data centers

Marvell Technology supera em lucro e vendas no 3º trimestre, com maior demanda por data centers

Marvell Technology supera em lucro e vendas no 3º trimestre, com maior demanda por data centers

Nova York, 02/12/2025 - A Marvell Technology registrou lucro e vendas mais altas no terceiro trimestre, impulsionadas pela demanda de data centers.

A empresa de semicondutores anunciou nesta terça-feira um lucro de US$ 1,90 bilhão, ou US$ 2,20 por ação, no trimestre encerrado no início de novembro, em comparação com uma perda de US$ 676,3 milhões, ou US$ 0, 78 por ação, no ano anterior.

Excluindo certos itens pontuais, o lucro ajustado por ação foi de US$ 0,76 acima dos US$ 0,74 antecipados por analistas, de acordo com a FactSet.

A receita aumentou 37%, para US$ 2,07 bilhões, em linha com as expectativas dos analistas. As vendas foram impulsionadas pela forte demanda por seus produtos de data center.

A Marvell também anunciou que está adquirindo a Celestial AI por US$ 3,25 bilhões em dinheiro e ações.

Para o atual quarto trimestre, a Marvell espera que a receita seja de US$ 2,20 bilhões no ponto médio, mais ou menos 5%. A empresa projeta um lucro ajustado por ação de US$ 0,79 (mais ou menos 5 centavos). Os analistas antecipam uma receita de US$ 2,18 bilhões e um lucro ajustado de US$ 0,79 por ação.

(*Fonte: Dow Jones Newswires).

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

