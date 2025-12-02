Lula diz a Trump que deseja avançar rápido em negociações sobre retirada de tarifas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ligou nesta terça-feira, 2, para o presidente americano Donald Trump. Segundo a Secretaria de Comunicação da Presidência (Secom), a ligação durou 40 minutos e tratou sobre agenda comercial e combate ao crime organizado.

A Secom informou que Lula disse ter sido "positiva" a decisão dos EUA de retirar a sobretaxa de 40% imposta a uma parte dos produtos atingidos pelo tarifaço, como carne, café e frutas. Na conversa, Lula ainda destacou que outros produtos continuam taxados - cerca de 22% das exportações brasileiras aos EUA - e que "o Brasil deseja avançar rápido nessas negociações".