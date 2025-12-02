Lula afirma que Brasil pode voltar a ser exportador de óleo diesel e gasolina

"Chegou a hora de terminar (a refinaria de Abreu e Lima), o Brasil é autossuficiente em petróleo, achamos que aqui vai atender uma parte muito importante do Nordeste. Brasil pode voltar a ser exportador de diesel e gasolina à medida em que descobrirmos mais poços de petróleo altamente produtivos", disse o presidente.

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, disse nesta terça-feira, 2, em entrevista ao programa Balanço Geral PE , da TV Guararapes, de Pernambuco, que o Brasil "pode voltar a ser exportador de diesel e gasolina à medida em que descobrirmos mais poços de petróleo altamente produtivos".

Lula disse que "essa refinaria é um sonho muito antigo". "Lembro da briga de governadores de muitos Estados por uma refinaria e me disseram que quem conseguisse a refinaria seria feita aqui. O (Hugo) Chávez (presidente da Venezuela) veio aqui e topou fazer uma sociedade, só que ele não colocou dinheiro, depois morreu e tivemos que fazer a refinaria sozinhos", declarou.

O presidente afirmou, ainda, que quer que a Petrobras seja um "modelo" de transição energética com o uso de petróleo, mas com porcentuais mais alto de biocombustíveis.

"Queremos usar a Petrobras como um modelo de que é possível mesmo usando o petróleo ter uma energia altamente limpa. Temos 15% de biodiesel no óleo diesel e 30% de etanol na gasolina. Temos diesel e gasolina com menos emissão de gases estufa do mundo", declarou.