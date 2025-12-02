IPC-Fipe sobe 0,20% em novembro e supera teto das previsões; inflação atinge 3,85% em 12 meses

O resultado ficou acima do teto das projeções, que era de 0,17%.

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a inflação na cidade de São Paulo, subiu 0,20% em novembro, desacelerando em relação ao avanço de 0,27% de outubro, mas apontando aceleração ante a alta de 0,17% da terceira quadrissemana do mês passado, segundo dados publicados pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) nesta terça-feira.

Entre janeiro e novembro, o IPC-Fipe acumulou inflação de 3,51%. Nos 12 meses até novembro, a alta do índice foi de 3,85%.

No 11º mês do ano, três dos sete componentes do IPC-Fipe desaceleraram: Habitação (passou de alta de 0,22% em outubro para recuo de 0,34% em novembro), Alimentação (de +0,38% para -0,27%) e Saúde (de 0,37% para -0,37%).

Por outro lado, os itens restantes ganharam força de um mês para o outro: Transportes (de 0,32% para 0,78%), Despesas Pessoais (de 0,26% para 1,94%), Vestuário (de 0,10% para 0,27%) e Educação (de 0,03% para 0,05%).

Veja abaixo como ficaram os componentes do IPC-Fipe em novembro: