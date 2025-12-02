Fechamento do mercado financeiro
A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.
BOLSAS
Ibovespa: +1,56%
Pontos: 161.092,25
Máxima de +1,56% : 161.092 pontos
Mínima estável: 158.612 pontos
Volume: R$ 24,5 bilhões
Variação em 2025: 33,93%
Variação no mês: 1,27%
Dow Jones: +0,39%
Pontos: 47.474,46
Nasdaq: +0,59%
Pontos: 23.413,67
Ibovespa Futuro: +1,59%
Pontos: 162.220
Máxima (pontos): 162.405
Mínima (pontos): 159.750
BLUE CHIPS
Itau Unibanco PN
Preço: R$ 42,22
Variação: +2,23%
Petrobras PN
Preço: R$ 32,07
Variação: +0,69%
Bradesco PN
Preço: R$ 19,54
Variação: +1,07%
Ambev ON
Preço: R$ 14,00
Variação: -0,07%
Petrobras ON
Preço: R$ 33,77
Variação: +0,54%
Vale PNA
Preço: R$ 68,48
Variação: +0,82%
Vale ON
Preço: R$ 68,48
Variação: +0,82%
Itausa PN
Preço: R$ 12,54
Variação: +2,45%
Global 40
Cotação: 705,478 centavos de dólar
(28/11/2025)
CÂMBIO
- Dólar comercial no balcão
Compra: R$ 5,3298
Venda: R$ 5,3303
Variação: -0,54%
- Dólar Paralelo
Compra: R$ 5,44
Venda: R$ 5,54
Variação: -0,2%
- Dólar Ptax
Compra: R$ 5,3459
Venda: R$ 5,3465
Variação: -0,01%
- Dólar Turismo
Compra: R$ 5,4200
Venda: R$ 5,5130
Variação: -0,07%
- Dólar Futuro (janeiro)
Cotação: R$ 5,3625
Variação: -0,45%
- Euro
Compra: US$ 1,1622 (às 18h32)
Venda: US$ 1,1623 (às 18h32)
Variação: +0%
- Euro comercial
Compra: R$ 6,1940
Venda: R$ 6,1950
Variação: -0,43%
- Euro turismo
Compra: R$ 6,4300
Venda: R$ 6,5170
Variação: +0,17%
JUROS
- CDB prefixado de 30 dias, 14,90% ao ano.
- Capital de giro, N/A% ao ano.
- Hot money, N/A% ao mês.
- CDI, 14,90% ao ano.
- Over a 14,90%
OURO
- Ouro
Cotação: US$ 4.220,80 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)
Cotação: US$ 4.220,80 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)
Variação: -1,26%