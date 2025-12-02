Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fechamento do mercado financeiro

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
Tipo Notícia

A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.

BOLSAS

Ibovespa: +1,56%

Pontos: 161.092,25

Máxima de +1,56% : 161.092 pontos

Mínima estável: 158.612 pontos

Volume: R$ 24,5 bilhões

Variação em 2025: 33,93%

Variação no mês: 1,27%

Dow Jones: +0,39%

Pontos: 47.474,46

Nasdaq: +0,59%

Pontos: 23.413,67

Ibovespa Futuro: +1,59%

Pontos: 162.220

Máxima (pontos): 162.405

Mínima (pontos): 159.750

BLUE CHIPS

Itau Unibanco PN

Preço: R$ 42,22

Variação: +2,23%

Petrobras PN

Preço: R$ 32,07

Variação: +0,69%

Bradesco PN

Preço: R$ 19,54

Variação: +1,07%

Ambev ON

Preço: R$ 14,00

Variação: -0,07%

Petrobras ON

Preço: R$ 33,77

Variação: +0,54%

Vale PNA

Preço: R$ 68,48

Variação: +0,82%

Vale ON

Preço: R$ 68,48

Variação: +0,82%

Itausa PN

Preço: R$ 12,54

Variação: +2,45%

Global 40

Cotação: 705,478 centavos de dólar

(28/11/2025)

CÂMBIO

- Dólar comercial no balcão

Compra: R$ 5,3298

Venda: R$ 5,3303

Variação: -0,54%

- Dólar Paralelo

Compra: R$ 5,44

Venda: R$ 5,54

Variação: -0,2%

- Dólar Ptax

Compra: R$ 5,3459

Venda: R$ 5,3465

Variação: -0,01%

- Dólar Turismo

Compra: R$ 5,4200

Venda: R$ 5,5130

Variação: -0,07%

- Dólar Futuro (janeiro)

Cotação: R$ 5,3625

Variação: -0,45%

- Euro

Compra: US$ 1,1622 (às 18h32)

Venda: US$ 1,1623 (às 18h32)

Variação: +0%

- Euro comercial

Compra: R$ 6,1940

Venda: R$ 6,1950

Variação: -0,43%

- Euro turismo

Compra: R$ 6,4300

Venda: R$ 6,5170

Variação: +0,17%

JUROS

- CDB prefixado de 30 dias, 14,90% ao ano.

- Capital de giro, N/A% ao ano.

- Hot money, N/A% ao mês.

- CDI, 14,90% ao ano.

- Over a 14,90%

OURO

- Ouro

Cotação: US$ 4.220,80 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)

Variação: -1,26%

