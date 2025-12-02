Diretor financeiro da Boeing diz que recuperação da fabricante está 'em plena força'
O diretor financeiro da Boeing, Jay Malave, detalhou as perspectivas do fabricante aeroespacial e disse que a recuperação do fabricante está "em plena força", segundo relatos.
Malave observou que as entregas em novembro "provavelmente serão um pouco leves" devido aos feriados, mas que os lançamentos de produção estão "praticamente exatamente onde esperávamos". A Boeing espera que as entregas dos modelos 737s e 787s em 2026 sejam maiores em comparação com 2025 e espera alcançar a certificação do 737 Max 10 até o final do próximo ano.
Ele vê o fluxo de caixa livre de 2025 em torno de US$ 2 bilhões e prevê fluxo de caixa livre na casa dos bilhões de dígitos únicos para 2026.
Malave também disse que a Boeing está no caminho certo para concluir sua aquisição do fornecedor chave Spirit AeroSystems até o final do ano. Em julho de 2024, a Boeing anunciou planos para comprar o fabricante de componentes em dificuldades por US$ 4,7 bilhões em uma transação totalmente em ações. Fonte: Dow Jones Newswires.
