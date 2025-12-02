Diretor financeiro da Boeing diz que recuperação da fabricante está 'em plena força'

O diretor financeiro da Boeing, Jay Malave, detalhou as perspectivas do fabricante aeroespacial e disse que a recuperação do fabricante está "em plena força", segundo relatos.

Malave observou que as entregas em novembro "provavelmente serão um pouco leves" devido aos feriados, mas que os lançamentos de produção estão "praticamente exatamente onde esperávamos". A Boeing espera que as entregas dos modelos 737s e 787s em 2026 sejam maiores em comparação com 2025 e espera alcançar a certificação do 737 Max 10 até o final do próximo ano.