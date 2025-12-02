CVM rejeita propostas de acordo de Banco Master, Entre Investimentos, Viking e Vorcaro

O colegiado da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) rejeitou as propostas de acordo apresentadas pelo Banco Master, Viking Participações, Daniel Vorcaro, Entre Investimentos e Participações e o diretor responsável por esta, Antônio Carlos Freixo Junior. As propostas somavam R$ 21,3 milhões e visavam encerrar processo sancionador que apura irregularidades na emissão e distribuição de cotas de fundos de investimento fechados.

A decisão do colegiado foi tomada, nesta terça-feira, 02, na contramão do Comitê de Termo de Compromisso (CTC), formado por representantes da área técnica da reguladora.