CMO adia novamente votação da LDO por falta de acordo; nova previsão é de votação na quarta, 3

A três semanas do recesso parlamentar, a Comissão Mista de Orçamento adiou novamente a votação do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) 2026. A postergação veio após falta de acordo e pode desarranjar o combinado de votar o PLDO ainda nesta semana em sessão do Congresso. A nova previsão de votação é na quarta-feira, 3, às 14 horas.

A LDO serve como base para a confecção da Lei Orçamentária para o próximo ano. Em tese, o texto deveria ter sido aprovado até julho, mas sofreu sucessivos adiamentos.