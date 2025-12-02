Bolsas da Europa sobem e bancos avançam em Londres após flexibilização de regra de capital

São Paulo, 02/12/2025 - As bolsas europeias operam majoritariamente em alta em um mercado que monitora mais uma rodada de negociações para um acordo de paz na Ucrânia. Em Londres, os bancos são destaque entre os ganhos após Banco da Inglaterra reduzir exigência de capital, em uma medida que pode potencializar empréstimos.

Por volta das 7h40 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 estava em alta de 0,12%, aos 575,97 pontos. No mesmo horário, a Bolsa de Londres subia 0,26% e a de Paris ganhava 0,25%. Frankfurt marcava valorização de 0,56%. O mercado de Milão avançava 0,58% e Lisboa apontava alta de 1%. Madri subia 0,87%.

Em Londres, a Land Securities e a Persimmon avançavam 1,75% e 1,5%, respectivamente. Entre os bancos, o Lloyds e Barclays ganhavam mais de 1%. O Banco da Inglaterra anunciou a redução da exigência de capital Tier 1 para os bancos após revisão da solidez do sistema bancário. A Fresnillo recuava 0,97% após disparar 7,1% na véspera.

As ações da Bayer saltavam 11% e lideravam a alta porcentual do índice referencial DAX, em Frankfurt, após o governo do presidente dos EUA, Donald Trump, pedir à Suprema Corte do país para que analise pedido da empresa para impedir milhares de processos judiciais que alegam que seu herbicida Roundup causa câncer.

A RheinMetall subia 0,35% e a Leonardo ganhava 0,53% em Milão em dia de nova rodada de negociações sobre o fim da guerra da Ucrânia com a Rússia.