Bolsas da Ásia fecham sem coesão e Seul sobe após EUA confirmarem tarifa menor

São Paulo, 02/12/2025 - As bolsas asiáticas fecharam sem direção coesa nesta terça-feira, com Tóquio estável, após queda de quase 2% ontem, ainda sob efeito das declarações do presidente do Banco do Japão (BoJ), Kazuo Ueda, indicando possibilidade de alta da taxa de juros ainda neste ano. Em Seul, a bolsa disparou após os EUA confirmarem redução de tarifas para a Coreia do Sul.

Em Seul, o índice de referência Kospi subiu 1,90%, terminando aos 3.994,93 pontos. Os EUA reduzirão certas tarifas previstas em acordo acertado com a Coreia do Sul, incluindo as sobretaxas sobre automóveis para 15%, com vigência a partir de 1º de novembro, disse o secretário de Comércio americano, Howard Lutnick, na segunda-feira. "Também estamos removendo as tarifas sobre peças de aeronaves e vamos 'desempilhar' a taxa recíproca da Coreia para que fique igual à do Japão e da União Europeia", afirmou.

Entre as ações individuais, a LS Electric marcou alta de 6,7%, seguida pela Woori Financial Group, que teve um salto de 5,6%. A HD Hyundai Electric viu suas ações subirem 4,7%.

O índice Nikkei fechou estável, aos 49.303,45 pontos em Tóquio, ainda sem força após Ueda ter afirmado que a o BoJ discutirá cuidadosamente um possível aumento das taxas de juros em sua próxima reunião de política monetária, em 18 e 19 de dezembro, o que reforçou as apostas de um aperto ainda este ano.

O índice Hang Seng terminou o pregão em alta de 0,2%, a 26.095,05 pontos em Hong Kong. Na China continental, o Xangai Composto apresentou queda de 0,50%, a 3.896,09 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto computou perda de 0,7%, a 2.462,26 pontos.